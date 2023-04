Moisés Caicedo revela su mayor sueño en el fútbol

El centrocampista del Brighton, Moisés Caicedo, reveló cual su mayor sueño en el fútbol. Lo hizo durante una entrevista en el programa ‘Carrusel Americano’ de la Cadena Ser de España.

Durante la entrevista Caicedo, de 21 años, comentó que su mayor sueño es ser una de las estrellas el Real Madrid, uno de los clubes de fútbol más importantes en el mundo.

“Siempre fue mi sueño jugar para el Real Madrid. Ahora estoy haciendo las cosas muy bien y, por qué no, algún día jugar ahí y levantar una Champions con el Real Madrid», comentó el ‘niño Moi’.

Además, dijo que lo único que le interesa es divertirse en el campo. “La presión no me afecta. Lo que quiero hacer ahora ganar títulos y escuchar el himno de la Champions, es mi siguiente paso. Igual se me saltan las lágrimas”, agregó el centrocampista.

El mediocampista de 21 años continuará en las ‘Gaviotas’. Clubes como Arsenal y Chelsea no pudieron pagar la prima para contar con Caicedo en sus filas

Tras la última oferta de los Gunners por 86 millones de dólares para cerrar el pase de Moisés Caicedo, el equipo londinense dio un paso al costado y apostó por fichar a Jorginho, quién fue el «plan B» del Arsenal.

Según indicó el portal The Sun, el Brighton espera al menos unos 98 millones de dólares para liberarlo.

