Moisés Ramírez pide disculpas por su expulsión en Libertadores

El portero Moisés Ramírez se disculpó con el equipo y con la afición de Independiente del Valle (IDV) tras su expulsión en la Copa Libertadores. Ramírez compartió un mensaje en sus redes sociales tras dejar condicionado a su equipo por su conducta antideportiva.

«Mediante este texto quiero pedir sinceras disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, dirigentes y sobre todo al club, y todos los que hacen parte de Independiente Del Valle», dice el inicio del mensaje de Ramírez. También se responsabilizó sobre el resultado final del encuentro. «Perjudiqué a mi equipo al ser expulsado y me hago responsable de mi error que, cabe recalcar, estuvo muy mal».

Además, el joven portero ecuatoriano resaltó que esta actitud no lo identifica ni a él ni al club. «Soy muy apasionado al fútbol y lo qué pasó hoy deshonra eso y todo lo que representa formar parte de IDV», resaltó el jugador. Para terminar dijo que esto no volverá a suceder. «Seguiré creciendo en lo profesional para que cosas como estas no me vuelvan a pasar», cerró Moisés en su mensaje.

Ramírez se fue expulsado tras agredir con un golpe en la cara a un rival del Liverpool de Uruguay. Por esto vio la tarjeta roja en los minutos finales de la primera parte. El árbitro central del compromiso sacó la tarjeta amarilla en primera instancia, pero tras la revisión de la acción por el Video Assistant Referee (VAR), cambió su decisión por tarjeta roja.

En la segunda parte del partido con un jugador menos, Independiente del Valle cometió errores y eso se sumó a la inexperiencia del portero suplente, Kleber Pinargote, por lo que no pudieron aguantar el empate. Los ‘Rayados del Valle’ terminaron perdiendo 1-0 con un gol en el que tanto la zaga defensiva como el portero tuvieron complicidad.

Tras el acontecimiento, el presidente del club, Michell Deller, habló sobre la roja del portero ecuatoriano. “Hay que trabajarlo en conjunto con el cuerpo técnico para tomar una decisión sobre la conducta de Moisés Ramírez”, señaló en una entrevista para Mundo Deportivo.

