El 50% de motociclistas circula sin la licencia adecuada, según la AMT

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha llevado a cabo 891 operativos de seguridad vial centrados en motocicletas durante el presente año. Una cifra que genera preocupación es que aproximadamente el 50% de los conductores de motos no posee la licencia adecuada, específicamente la de tipo A.

José David Recalde, director de la AMT, compartió que en 2022 se registraron 700 citaciones por esta situación, y en 2023 la problemática ha empeorado, con 921 citaciones emitidas a aquellos que carecen de la licencia correcta.

Recalde destacó que se están implementando campañas de concienciación y capacitaciones dirigidas a los motociclistas. Además, señaló la necesidad de establecer ciertos requisitos más estrictos para la adquisición de motocicletas. “En la actualidad es muy fácil adquirir una motocicleta, quizá se deben poner ciertos requisitos en la venta”, dijo.

Lea también:

Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio de Movilidad, enfatizó que la probabilidad de mortalidad en accidentes de motocicleta alcanza un alarmante 80%. “Eso implica que no cuentan con las destrezas y el conocimiento suficiente para manejar motocicleta”, comentó.

Los accidentes en motocicletas representan el 25% del total de siniestros, siendo una de las principales causas la falta de conocimiento de la normativa.“O no conocen la norma o no la observan y por ejemplo, conducen sobre la acera, a alta velocidad, no utilizan el casco adecuado”, reiteró Buendía.

Diego Paladines, presidente de la Asociación Nacional de Motociclistas del Ecuador (Asomoto), expresó su preocupación por el vacío legal en la normativa sobre las licencias habilitantes, lo que facilita que muchas personas se movilicen en motocicleta sin la licencia correspondiente.

“Esto propicia que muchas personas se movilicen en un automóvil o camioneta, pero también en una motocicleta”, comentó.

La AMT impone multas equivalentes a 2 salarios básicos, reduce 10 puntos en la licencia y retiene el vehículo a aquellos que conducen con una licencia diferente a la categoría requerida.