Esteban Torres, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, habló sobre la muerte cruzada. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este miércoles 17 de mayo del 2023, dijo que pedirán la revisión de la Corte Constitucional.

El exlegislador aseguró que la decisión del Gobierno Nacional fue por una percepción negativa tras su defensa en el juicio político, pues al parecer no contaban los votos para evitar la censura y destitución. Además, señaló que no existe causal para aplicar este recurso constitucional y el decreto deberá ser revisado en la Corte Constitucional.

«En el decreto hace referencia a un tema político que sin duda no es un tema de conmoción social, política e interna del Ecuador. No existe ningún tipo de causal (…) Firmó el decreto para evitar una votación, eso es ilegal», aseguró Esteban Torres.

Además, dijo que acatarán la decisión si la Corte Constitucional determina que es legal el decreto de la muerte cruzada. No obstante, reveló que se reunirán este 17 de mayo del 2023 para definir acciones y solicitar la revisión.

«Es un decisión inconstitucional e ilegal no existe un conmoción social y política, y ojala no se dé. No lo vamos a aceptar porque debe ser resulto por la Corte con todo el civismo que requiere el país y la paz social», añadió.

Finalmente, dijo que a las elecciones no se unirán a Unes sino que buscarán una colisión del centro a la derecha para enfrentar al correísmo y a Pachakutik, dos tiendas políticas que se muestran fortalecidas tras las elecciones seccionales.

