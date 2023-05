Esteban Bernal, presidente de CREO, habló de la posible candidatura presidencial de Guillermo Lasso en las elecciones anticipadas que se realizarán el 20 de agosto del 2023. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este jueves 25 de mayo del 2023, aseguró que este partido político se está preparando para presentar a todos los candidatos.

El ministro de Inclusión Económica y Social reveló que la primera opción es Lasso, pero que todavía el Primer Mandatario no ha tomado la decisión. Además, aseveró que con su segundo informe a la nación se evidenció que ha tenido un buen trabajo en su Gobierno y tienen una obligación moral e institucional para presentarse en estas elecciones.

«Ayer (24 de mayo del 2023) se pudo demostrar todo el avance en materia de seguridad, educación, salud, política social. Desmintió toda esa narrativa perversa de un sector de la oposición. Y esto le permite al Presidente, con frente limpia, presentarse nuevamente», enfatizó Bernal.

Además, aseguró que al decretar la muerte cruzada el Presidente demostró su compromiso con el Ecuador. «Su concepción de demócrata, patriota y de ser un hombre con civismo está enmarcada en encontrar una unidad para detener a aquellos malos ciudadanos que gobernaron al país por más de 10 años atropellando los derechos de los ecuatorianos (…) Es una muestra de civismo y patriotismo haber concluido un proceso perverso para ponerse a disposición del pueblo el destino del país», añadió.

Bernal también indicó que todavía no se ha definido el binomio pues primero se confirmará la candidatura de Lasso y dijo que existe la posibilidad de que una mujer sea postulada para ser vicepresidenta. «Tenemos varios militantes e invitados que pueden formar parte de esta propuesta electoral. No me gusta especular porque para nosotros la prioridad es el presidente Lasso. Hay que esperar unos días», señaló.

Finalmente, dijo que el trabajo de este partido político estará enfocado en fortalecer la militancia para recuperar la conexión entre la sociedad civil y el Estado, y reconoció que durante estos dos años existe una deuda con la ciudadanía que será cubierta si ganan en estos comicios.

