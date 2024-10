Fanáticos de todo el mundo rinden homenaje a Liam Payne tras su muerte

Admiradores en duelo por la muerte del cantante Liam Payne asistieron a veladas organizadas en todo Reino Unido y otras partes del mundo, el domingo 20 de ocubre del 2024, para rendir homenaje al ex miembro de One Direction fallecido el miércoles en Buenos Aires.

Al menos 1 000 personas se congregaron en el centro de Londres ante la estatua de Peter Pan en Hyde Park, frente a la cual depositaron «flores, cartas, globos y fotos» en honor al joven artista británico que perdió la vida a los 31 años.

Reunidos bajo la lluvia, grupos de jóvenes cantaban melodías de One Direction. Algunos se abrazaban y rompían en llanto.

The sky at Liam Payne’s London memorial today. He sees us and is smiling down on us. pic.twitter.com/vASYt32wkJ