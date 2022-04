Mujer advierte de un tipo de cáncer por una mancha en la uña

Una mujer tenía una mancha en la uña durante diez años , la misma que calificaba como algo “cool”, tras acudir al médico el diagnóstico la dejó aterrorizada.

Su caso lo hizo público en la red social TikTok y de inmediato fue replicado por varios medios internacionales

María Sylvia de 25 años creía que la mancha que tenía debajo de su dedo pulgar era un lunar, sin embargo, después de tenerla por diez años acudió al médico y le diagnosticaron melanoma subungueal, un tipo de cáncer de piel que se origina cuando los melanocitos (las células que dan a la piel su color bronceado o marrón) crecen fuera de control.

“Recuerdo que mi corazón se desplomó y que mi médico se limitó a hablar de los próximos pasos. Acababa de saber que tenía cáncer en el pulgar, y me sentí abrumada por la cantidad de turnos para asistir (…)”,recuerda la joven estadounidense cuando le dieron la terrible noticia

Además, los especialistas le indicaron que el cáncer se encontraba en la etapa inicial, por lo que pudo tratarse a tiempo

María se sometió a una operación y le tuvieron que quitar la uña, parte del pulgar y también del hueso. Posteriormente, se reconstruyó la zona con un injerto de piel.

Hi friends! Just had my stitches out from my skin graft surgery. Here is my frankenthumb 🙂 #skingraft pic.twitter.com/R2qZLXHpAL