Mujer denuncia que su hijo fue víctima de violación por parte de su padre

Hace dos años, un hombre fue acusado de violar a su hijo con autismo. Pese a los elementos de convicción, 20 meses después aún no se ha dictado una sentencia.

La familia del menor pide justicia, ya que su vida ha cambiado drásticamente.

Cuando el menor le contó a su madre en 2019 lo sucedido inició el proceso legal.

Se dictaron medidas de protección para evitar que el hombre se acerque al niño. Pero eso no se estaría cumpliendo, por lo que temen por su vida

“Mi hijo estaba yendo a sus terapias con su tía y apareció el carro de su papá y lo siguió dos cuadras. Mi hermana tuvo que hacer ciertas maniobras en el auto para poder perder la pista”, asegura la madre del menor.

La afectación psicológica del niño ha sido realimente grave, a tal punto de querer pasar junto a su progenitora las 24 horas del día.

“Lo que hacíamos era levantarnos con él, ir a la escuela con él, sentarme en el piso durante todas la horas de clase, donde él pueda verme, donde él pueda salir y sentir que está, no solo él, a salvo. Él tenía miedo de que si no me veía, algo me estaba sucediendo, alguien estaba haciéndome daño”, sostiene la madre.

Desde el Consejo de Protección de Derechos cuestionan la deficiencia en el sistema, donde se pone en duda el testimonio anticipado del menor.

Desde la Fiscalía General de Estado informaron que debido a los retrasos se realizó el cambio del fiscal encargado del caso.

