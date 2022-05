Una mujer irrumpió este viernes la alfombra roja del Festival de Cannes para hacer una protesta en contra de las atrocidades de la guerra en Ucrania. Según testigos, citados en The Hollywood Reporter, la manifestante se quitó la ropa y cayó de rodillas gritando frente a las celebridades y los fotógrafos reunidos

En su cuerpo llevaba pintura corporal, con colores de la bandera de Ucrania, y un mensaje escrito en el abdomen: «deja de violarnos». También parecía tener pintura roja en la cadera y piernas, con la palabra «escoria» escrita en la parte inferior de la espalda. Segundos después la irrupción, los guardias de seguridad corrieron hacia ella para cubrirla con un abrigo y alejarla del evento.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw