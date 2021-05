Mujer incendia su casa con una persona adentro y se sienta en su jardín a verla arder

Una mujer de Maryland, en Estados Unidos, fue acusada de múltiples cargos relacionados con un incendio provocado por ella misma.

Los alguaciles de bomberos estatales del estado señalaron a Gail Metwally de prender fuego intencionalmente a su casa mientras otra persona estaba adentro.

Según un comunicado, el pasado jueves 29 de abril de 2021, aproximadamente a la 1:15 p.m., las autoridades circundantes respondieron al bloque de unidades de Cherry Lane en Elkton por un incendio en una vivienda.

Woman in Maryland sets a house on fire while someone is still inside pic.twitter.com/ocRVni4lc9

La oficina de bomberos informó que en el condado de Cecil los testigos reportaron que la mujer de 47 años provocó varios incendios dentro de la casa y luego se sentó en una silla en el jardín delantero, donde vio cómo el fuego envolvía la casa.

Asimismo, algunos vecinos escucharon a un ocupante en una ventana del sótano gritando pidiendo ayuda, por lo que tuvo que ser auxiliado por la comunidad.

Mientras respondía a la escena, la Oficina del Sheriff del Condado de Cecil observó a Metwally en el área, donde fue detenida y transportada al Cuartel Nordeste de la Policía Estatal de Maryland.

DSFMs & K9 Kachina are actively investigating the cause of this fire in Cecil County. @SingerlyFire & surrounding depts were dispatched to a dwelling fire in the unit block of Cherry Lane in Elkton just after 1 p.m. A woman was rescued from a basement window by witnesses. pic.twitter.com/3N3ueXyrZq