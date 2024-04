Dos mujeres confiaron en una empresa que conocieron por medio de redes sociales e invirtieron su dinero y fueron estafadas. Se trata de Tania Reina y Doris Herrera, quienes perdieron aproximadamente 6 000 dólares cada una.

Herrera sostiene que su único objetivo es recuperar el dinero que perdió. La empresa le ofreció altos porcentajes de réditos por ser inversionista. Ella conoció la empresa por medio de la red social Instagram en 2021. Asegura que la firma se dedicaba a la producción de comida cetogénica.

«Yo me comuniqué con ellos y me explicaron que iban a hacer una franquicia«, dice Herrera. Con ese mismo ofrecimiento la empresa llegó a Tania Reina, quien entregó 7 000 dólares. «Me dijeron que me iban a entregar mensualmente 787,50 dólares por un año», comenta. Sin embargo, el ofrecimiento no se cumplió.

Ambas firmaron un contrato con la empresa en una notaría para que la inversión sea legal. Reina asegura que le pagaron el primer trimestre con 15 días de retraso y ese fue el único pago que recibió. «les llamaba, fui a verles, pero no dieron la cara nunca más», señala.

Por varias ocasiones ambas intentaron cobrar los recursos entregados, pero no han tenido respuesta por parte de la empresa. Aseguran que ambas mujeres no son las únicas estafadas.

Herrera comenta que también son perjudicados los empleados, los proveedores de la empresa y las personas que consumen las dietas.

