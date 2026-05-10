Fecha de publicación 10 may 2026 - 11:23
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Misa del domingo 10 de mayo del 2026
Misa del domingo 10 de mayo del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
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Misa del domingo 10 de mayo del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito