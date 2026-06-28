Actualizado: 28 jun 2026 - 08:10
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Misa del domingo 28 de junio del 2026
Misa del domingo 28 de junio del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
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