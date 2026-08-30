Actualizada: 30 ago 2026 - 08:05
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Misa del domingo 30 de agosto del 2026
Misa del domingo 30 de agosto del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.
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Misa del domingo 30 de agosto del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.