Actualizado: 05 jul 2026 - 08:08
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Misa del domingo 5 de julio del 2026
Misa del domingo 5 de julio del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
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