Actualizada: 06 sep 2026 - 08:04
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Misa del domingo 6 de septiembre del 2026
Misa del domingo 6 de septiembre del 2026, con el padre Allan Mendoza, desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito
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