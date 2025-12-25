Actualizada: 25 dic 2025 - 13:17
Misa de Navidad del 25 de diciembre del 2025
Misa de Navidad del 25 de diciembre del 2025 con el padre Allan Mendoza desde la Capilla La Dolorosa del colegio San Gabriel de Quito.
