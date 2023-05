Mundial Sub-20 por Teleamazonas: La Mini-Tri golpea a Eslovaquia

La Selección de Ecuador se impuso 2-1 a Eslovaquia en el segundo partido del Mundial Sub-20 que se juega en Argentina.

El cuadro de Eslovaquia abrió el marcador a los 29 minutos de juego. Maté Szolgai anotó el tanto y puso en ventaja al equipo eslovaco. Sin embargo, los dirigidos por el profesor Miguel Bravo consiguieron igualar el marcador antes de irse a las duchas.

Justin Cuero se encargó de anotar el gol para la Mini-Tri en los minutos adicionales de la primera parte (45+1). Dentro del área rival, con un potente remate de izquierda colocó el esférico en las redes.

Lea también:

El segundo gol llegó a los 59 minutos, la Tricolor presionaba fuerte y tras un tiro que golpeó en el travesaño, los ecuatorianos recuperaron el balón y José Andrés Klinger fue quien definió la jugada con un derechazo espectacular. El esférico ingresó por el ángulo superior izquierdo del portero Hrdina.

En los minutos siguientes la Mini-Tri no bajó la presión y aunque tuvo varias oportunidades de gol, estas no se concretaron. Eslovaquia, por su parte, tuvo una oportunidad clara para igualar el marcador en los minutos finales. Sin embargo, el portero tricolor no permitió que el esférico ingrese a su arco.

Con este resultado, la Selección ecuatoriana suma sus primeros tres puntos en el torneo juvenil y se ubica tercero en el Grupo B, que se encuentra liderado por Estados Unidos con seis unidades. Eslovaquia se quedó segundo con tres puntos también, y Fiyi cierra la tabla con 0 puntos.

También en Teleamazonas: