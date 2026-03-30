Esta sería la alineación de Ecuador para el amistoso contra Países Bajos antes del Mundial

Un entrenamiento de la Selección de Ecuador previo al amistoso ante Países Bajos.

La selección de Ecuador tendrá este martes su mayor prueba de fuego para el Mundial de 2030 con el partido amistoso que jugará de visitante contra Países Bajos en Eindhoven, donde buscará ganar por primera vez a esta selección europea y agrandar una racha de dieciséis partidos sin perder.

Tras haber empatado el jueves 1-1 contra Marruecos en Madrid, la selección que dirige el argentino Sebastián Beccacece jugará este partido con la intención de lograr un triunfo que ilusione al país sudamericano, tras haber hecho del empate el resultado más repetido desde que llegó su actual seleccionador.

Ecuador no pierde desde el 6 de septiembre de 2024 ante Brasil (1-0), y desde entonces ha acumulado seis triunfos y diez empates, con el 0-0 como el resultado más recurrente, al haberse convertido en la defensa menos goleada de las selecciones de Sudamérica, pero también en una de las delanteras que más le cuesta hacer goles.

Después de haber terminado en el segundo lugar de las eliminatorias, el encuentro contra Países Bajos será un gran termómetro de la selección ecuatoriana de cara al Mundial, donde está encuadrada en el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

El estilo que Beccacece pretende consolidar con Ecuador, se caracteriza por una alta intensidad, presión asfixiante, posesión del balón y tratando de hacer habitual una mentalidad ofensiva y protagonista, con gran énfasis en el despliegue por los costados intentando combinaciones distintas.

Así el argentino busca llegar al Mundial con las mejores opciones de pasar de los octavos de final y firmar la mejor actuación mundialista en la historia de la Tri.

Sin embargo, para este encuentro, Beccacece no podrá contar el defensa central Piero Hincapié, del Arsenal, que no pudo terminar el encuentro contra Marruecos a causa de una lesión.

Será la tercera vez que se enfrenten Países Bajos y Ecuador, con un triunfo (1-0) para el cuadro europeo y un empate que los ecuatorianos tienen fresco en la memoria, al haberse dado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Por su parte, Países Bajos recibirá a Ecuador luego de haber remontado el pasado viernes por 2-1 frente a Noruega, con anotaciones de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders.

La selección naranja tratará de afianzar el estilo ya consolidado por su seleccionador, Ronald Koemal, en su segunda etapa al frente del combinado nacional donde prioriza el orden defensivo, con una estructura compacta y transiciones rápidas para aprovechar los espacios que deja el rival, una vez recuperado el balón.

El equipo neerlandesa quedó encuadrado en el Grupo F de la Copa del Mundo, junto a Japón, Túnez y el ganador de la repesca que disputan Suecia y Polonia.

- Alineaciones probables:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Kees Smit; Teun Koopmeiners, Cody Gakpo y Donyell Malen. Seleccionador: Ronald Koeman.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda; John Yeboah y Enner Valencia. Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Estadio: Philips Stadion, de Eindhoven, Países Bajos.

Hora: 13:45 de Ecuador