La Tricolor llega a Eindhoven, ciudad donde medirá a Países Bajos en su último amistoso

Willian Pacho (arriba) y Moisés Caicedo, en su arribo a suelo neerlandés. Ambos comandarán a la Selección en el duelo frente a Países Bajos en Eindhoven.

El avión que transportó a la Selección desde Madrid hasta los Países Bajos, llegó a Eindhoven la tarde del lunes 30 de marzo de 2026, 24 horas antes del partido comprobatorio que tendrá ante los locales en el Philips Stadion de Eindhoven, que resultará en el cuarto enfrentamiento en el historial entre ambas selecciones.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece llegaron en la 'Ciudad de la luz' -debido a la histórica presencia de la fábrica de bombillas Philips, fundada allí en 1891- para disputar su segundo y último partido amistoso de esta fecha FIFA, tras empatar 1-1 con Marruecos en Madrid.

Pese a que en el proceso de Beccacece con Ecuador el empate ha sido el factor común en 10 de los 17 juegos disputados, sus dirigidos no pierden desde el 6 de septiembre de 2024, cuando cayeron ante Brasil (1-0) por la Eliminatoria. Poseen la defensa menos goleada de Sudamérica, pero también una de las delanteras que le cuesta hacer goles.

Para medir a los locales, una de las principales novedades de Ecuador sería la inclusión de Pervis Estupiñán en lugar del lesionado Piero Hincapié, quien fue desafectado de la Selección el domingo y ya se encuentra en Londres para recuperarse con los médicos de Arsenal.

Por su parte, Países Bajos viene de remontar el pasado viernes a Noruega por 2-1 frente, con anotaciones de Virgil van Dijk y Tijjani Reijnders.

La 'Naranja Mecánica' tratará de afianzar el estilo ya consolidado por su seleccionador, Ronald Koeman, quien en su segunda etapa al frente del combinado 'tulipán' prioriza el orden defensivo, una estructura compacta y transiciones rápidas para aprovechar los espacios que deja el rival, una vez recuperado el balón.

"No voy a cambiar a todo en mi equipo, pero sí voy a darles minutos a varios jugadores. Lo hago para tener una mejor idea de cómo está cada jugador", reconoció el DT de Países Bajos en el último contacto que tuvo con la prensa.

Al referirse a Ecuador, el entrenador dijo que los sudamericanos logran recuperar el balón en base a su intensidad física. "Lo logran presionando, jugando con intensidad física, agresividad y con un plan claro".

Posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda; John Yeboah y Enner Valencia.

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van De Ven; Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Kees Smit; Teun Koopmeiners, Cody Gakpo y Donyell Malen.

Teleamazonas transmitirá este partido, en diferido, a partir de las 17:30 del martes 31 de marzo.