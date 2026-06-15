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¡EN VIVO! Arabia Saudita vs. Uruguay: Marcelo Bielsa debuta en el Grupo H del Mundial 2026

Uruguay debuta en el Grupo H del Mundial 2026 frente a Arabia Saudita en Miami. El partido será transmitido por la señal de Teleamazonas. 

Marcelo Bielsa en su llegada al estadio para el debut en el Mundial

Reuters

Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

15 jun 2026 - 16:02

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Arabia Saudita y Uruguay abren el telón del Grupo H en la Copa Mundial 2026, en un emocionante duelo que se disputará en el Miami Stadium. La Celeste, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, llega a esta cita con la chapa de favorita gracias a una renovación generacional llena de dinámica y un mediocampo de élite liderado por Federico Valverde. 

El conjunto charrúa buscará imponer desde el primer minuto su característico ritmo de alta presión y transiciones verticales para arrancar el torneo con el pie derecho.

Por su parte, el combinado asiático afronta su séptima participación mundialista con la firme intención de volver a romper los pronósticos, tal como lo hizo en la edición anterior frente a Argentina. 

Apoyados en la experiencia de figuras como Salem Al-Dawsari y un bloque compacto de futbolistas que se conocen a la perfección en la liga local, los "Hijos del Desierto" intentarán neutralizar la propuesta física sudamericana mediante el orden táctico y el contragolpe.

El historial mundialista registra un antecedente fresco en Rusia 2018, donde los uruguayos se llevaron una ajustada victoria por 1-0 en la fase de grupos. Para los aficionados en Ecuador, el encuentro se podrá seguir en vivo a partir de las 17:00 (hora local) a través de las pantallas de Teleamazonas en señal abierta y por DSports en televisión por cable, un choque imperdible que comenzará a definir el rumbo de una zona que también integran España y Cabo Verde.

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