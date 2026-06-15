¡EN VIVO! Arabia Saudita vs. Uruguay: Marcelo Bielsa debuta en el Grupo H del Mundial 2026

Marcelo Bielsa en su llegada al estadio para el debut en el Mundial

Arabia Saudita y Uruguay abren el telón del Grupo H en la Copa Mundial 2026, en un emocionante duelo que se disputará en el Miami Stadium. La Celeste, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, llega a esta cita con la chapa de favorita gracias a una renovación generacional llena de dinámica y un mediocampo de élite liderado por Federico Valverde.

El conjunto charrúa buscará imponer desde el primer minuto su característico ritmo de alta presión y transiciones verticales para arrancar el torneo con el pie derecho.

Por su parte, el combinado asiático afronta su séptima participación mundialista con la firme intención de volver a romper los pronósticos, tal como lo hizo en la edición anterior frente a Argentina.

Apoyados en la experiencia de figuras como Salem Al-Dawsari y un bloque compacto de futbolistas que se conocen a la perfección en la liga local, los "Hijos del Desierto" intentarán neutralizar la propuesta física sudamericana mediante el orden táctico y el contragolpe.

El historial mundialista registra un antecedente fresco en Rusia 2018, donde los uruguayos se llevaron una ajustada victoria por 1-0 en la fase de grupos. Para los aficionados en Ecuador, el encuentro se podrá seguir en vivo a partir de las 17:00 (hora local) a través de las pantallas de Teleamazonas en señal abierta y por DSports en televisión por cable, un choque imperdible que comenzará a definir el rumbo de una zona que también integran España y Cabo Verde.