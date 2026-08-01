Tragedia en Quinindé: choque entre un taxi y una furgoneta deja fallecidos y heridos

Un siniestro de tránsito entre un taxi y una furgoneta dejó cuatro personas fallecidas y al menos ocho heridas la mañana de este sábado 1 de agosto de 2026 en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

El hecho ocurrió en el sector La Libertad, donde, por causas que aún se investigan, los dos vehículos colisionaron.

De acuerdo con la información preliminar, en la furgoneta viajaban estudiantes procedentes de Quito que se dirigían hacia una playa de la provincia de Esmeraldas.

Equipos de emergencia atendieron a los heridos

Tras la alerta, desde la central de emergencias se coordinó el despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quinindé y el Ministerio de Salud Pública para atender a las personas afectadas y asegurar la zona del siniestro.

Los organismos de primera respuesta trasladaron a los heridos a casas de salud cercanas, mientras los equipos de rescate trabajaron para liberar a personas que quedaron atrapadas entre los vehículos tras el fuerte impacto.

Autoridades investigan las causas del siniestro

En un primer reporte, las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas. Sin embargo, con el avance de las labores de rescate y atención de la emergencia, la cifra de víctimas mortales ascendió a cuatro, mientras continúa la verificación oficial del estado de los afectados.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.