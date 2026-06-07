Todos los balones de la historia de los Mundiales

El Mundial 2026 arranca el jueves 11 de junio. 48 selecciones irán en busca de la gloria en la edición más grande de todas con tres países anfitriones y 104 partidos.

Desde el primer Mundial en Uruguay 1930 hasta la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026, hacemos un recorrido por todos los balones que han sido parte del torneo más grande del planeta.

Uruguay 1930: Modelo T

Hecho con paneles de cuero en forma de T. En la final se usaron dos balones distintos (uno por tiempo) porque los finalistas no se ponían de acuerdo sobre cuál usar.

Italia 1934: Federale 102

Introdujo cordones de algodón suave en lugar de cuero para evitar que los jugadores se lesionaran al cabecear.

Francia 1938: Allen

Fabricado en el país anfitrión. Fue el primero en usarse en el centro del campo con la marca estampada con fines publicitarios.

Brasil 1950: Superbola Duplo T

El primer balón sin cordones. Se inflaba a través de una válvula interna directa.

Suiza 1954: Campeón del Mundo Suizo

De color amarillento para mejorar la visibilidad en televisión. Innovó con bordes en zigzag que aún se usan hoy.

Suecia 1958: Estrella principal

Elegido a ciegas por la FIFA entre 102 modelos. Fue el balón con el que Just Fontaine anotó su récord invicto de 13 goles.

Chile 1962: El señor Crack

Más esférico y con válvula de látex para retener el aire. Tuvo problemas de absorción de agua, por lo que algunos equipos prefirieron no usarlo.

Inglaterra 1966: Desafío 4 Estrellas

Creado por la marca Slazenger tras superar estrictas pruebas de peso y rebote de la federación inglesa.

La Revolución del Diseño y Adidas (1970 - 1998)

México 1970: Telstar

Inicio de la alianza exclusiva con adidas. Diseño icónico de 32 paneles en blanco y negro para destacar en las televisiones de la época. Inspirado en el satélite Telstar.

República Federal de Alemania 1974: Telstar Durlast

Evolución del anterior que incluyó un recubrimiento plástico impermeable para resistir el agua y el barro.

Argentina 1978: Tango Durlast

Introdujo el diseño de triángulos curvados que definió la estética de los balones por los siguientes 20 años.

España 1982: Tango España

Cambió el revestimiento plástico por poliuretano y mejoró la impermeabilidad de las costuras.

México 1986: Azteca

El primer balón 100% sintético de la historia, lo que redujo drásticamente la absorción de agua. Su diseño homenajeaba a la arquitectura azteca.

Italia 1990: Etrusco Unico

Incluyó cabezas de leones etruscos dentro de sus triángulos de diseño.

Estados Unidos 1994: Questra

Decorado con estrellas y planetas como tributo a la exploración espacial norteamericana.

Francia 1998: Tricolore

El primer balón multicolor de los mundiales (azul, blanco y rojo) y el primero en incorporar espuma sintáctica para amortiguar el golpeo.

La Era Tecnológica y Aerodinámica (2002 - 2026)

Corea/Japón 2002: Fiebre nueva

Rompió con el diseño del Tango tras 24 años, usando gráficos inspirados en turbinas eólicas. Mejoró la precisión con espuma de alta tecnología.

Alemania 2006: Teamgeist

Redujo los paneles a 14 y eliminó las costuras gracias al termosellado, logrando una esfericidad casi perfecta (99%).

Sudáfrica 2010: Jabulani

Creado con solo 8 paneles 3D y una superficie con surcos para máximo control. Sus 11 colores representaban a los jugadores, idiomas y ciudades sede.

Brasil 2014: Brazuca

Compuesto por 6 paneles idénticos en forma de hélice. Su nombre fue elegido por votación popular de los aficionados locales.

Rusia 2018: Telstar 18

Diseño retro pixelado que homenajeaba al de 1970. Incluyó un chip NFC integrado para interactuar digitalmente mediante teléfonos móviles.

Catar 2022: Al Rihla

El balón más rápido en el aire de la historia del torneo. Introdujo la tecnología Connected Ball para automatizar y acelerar las decisiones de fuera de juego.

Norteamérica 2026: Trionda

Diseñado con solo cuatro paneles geométricos y costuras profundas para ofrecer una resistencia aerodinámica perfecta. Rinde homenaje a los tres coanfitriones (Canadá, México y EE. UU.) e incluye hojas de arce, un águila y estrellas, además de un relieve gráfico texturizado para un agarre óptimo en climas lluviosos.