Nuestro Mundial al Día: Así se vive el ambiente en las ciudades sedes

Desde Ciudad de México y su preparación en medio del caos, y a escasos ocho días para el arranque del Mundial, hasta la vibrante vida nocturna en Nueva York, Teleamazonas te trae lo más destacado de las ciudades sedes en 'Nuestro Mundial al Día'.

En Ecuador, Enner Valencia es un legendario jugador que destaca por su serenidad como máximo anotador en los tres mundiales que ha disputado con la Tricolor.

Convertido en la principal carta de gol de la selección, Valencia se alza como el referente en medio de una selección joven que aspira hacer su mejor participación y superar los octavos de final de la cita mundialista.

Desde Ciudad de México ecuatorianos alientan a La Tri que alista todo para su debut el 14 de junio ante Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en Estados Unidos.

Guadalajara, la ciudad más económica del Mundial

Para quienes lleguen hasta México no pueden dejar de recorrer la mítica ciudad de Guadalajara que acogerá cuatro partidos de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una ciudad con historia mundialista, sus ciudadanos respiran fútbol con hinchas de clubes locales como Chivas y Atlas que enorgullecen a una cultura rica en tradiciones.

En el corazón del fútbol en Estados Unidos, era imposible para el lente de Teleamazonas no conocer el nuevo estadio del Inter de Miami, que se alza como un tributo al jugador activo más importante de los últimos tiempos, Lionel Messi.

'La Pulga' Messi es un astro del fútbol que tiene una localidad en su honor en el imponente Nu Stadium y que fue recién inaugurado el 4 de abril de 2026. Este estadio forma parte del megaproyecto Miami Freedom Park, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami.

En exclusiva: así es el Nu Stadium del Inter de Miami