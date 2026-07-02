Brasil, ante el reto de rearmar el mediocampo por la lesión de Paquetá

El brasileño Lucas Paquetá en el partido frente a Japón por los dieciseisavos de final de Mundial 2026.

Con altas y bajas, Brasil ya había consolidado un mediocampo que se dividía funciones defensivas y ofensivas. Con Lucas Paquetá lesionado, Carlo Ancelotti debe barajar las cartas para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

Bruno Guimarães y Casemiro, los hombres de confianza de Carletto en la Seleção, podrían estrenar compañero en el centro del campo el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Paquetá, de 28 años, se lesionó el muslo posterior izquierdo en el primer tiempo de la sufrida victoria 2-1 contra Japón el lunes 29 de junio en Houston.

La selección brasileña no precisó el tiempo de baja, pero su protocolo de tratamiento de lesiones de este tipo suele implicar la baja en el partido siguiente.

Su ausencia -a falta de confirmación oficial- entraña dificultades para el entrenador italiano, que ya había encontrado algo de su anhelado equilibrio con la presencia del jugador del Flamengo.

Brasil remonta el marcador ante Japón y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026

Ahora deberá decidir entre sustituirlo por otro mediocampista o variar el esquema táctico que hasta ahora, con algunos tropiezos, le ha dado resultados.

Cuando la Canarinha ataca, Paquetá es la punta izquierda de un triángulo en el mediocampo en el que Guimarães es la esquina derecha y Casemiro el otro vértice. Los dos primeros se sumergen en el área y asumen labores creativas.

Cuando defiende, compone un 4-4-2 con el hombre del Fla en la banda izquierda, Guimarães y Casemiro en el centro y un extremo en la derecha.

Danilo Santos, la opción obvia

Paquetá ha explicado que el Míster, como le dicen los jugadores a Ancelotti, le pide que ayude "en defensa y en la construcción de las jugadas".

"Me pide que saque a relucir mis cualidades, no me exige mucho control del balón. Me pide que juegue con soltura, que participe en el partido. Y que, sin el balón, ponga en práctica mis habilidades defensivas", dijo tras el triunfo contra Haití (3-0) en la primera fase.

¿Quién puede llenar el vacío y asumir la titularidad en un juego de máxima tensión? El único futbolista con esas características en la nómina, y que además es zurdo, como Paquetá, es Danilo Santos, de 25 años.

Ancelotti hizo debutar como internacional al hombre de las rastas en marzo. Desde entonces ha jugado siete partidos, uno solo como titular, y en el Mundial apenas disputó 20 minutos repartidos en tres encuentros.

En los encuentros amistosos previo al Mundial dejó gratas sensaciones por su compenetración con los atacantes y sus capacidades "box to box" (de área a área), particularmente en la victoria 3-1 ante Croacia, en la que anotó su primer gol con la camiseta auriverde.

"Puedo jugar de 5, de 8 e incluso de 10. Soy capaz de marcar, atacar y subir y bajar por la banda. Eso me facilita mucho las cosas y me ayuda mucho", dijo el centrocampista del Botafogo al portal Globo Esporte antes del arranque de la Copa del Mundo.

¿Remover el tablero?

El entrenador italiano también puede decantarse por introducir a un atacante más para intentar herir a la defensa vikinga, una de las más vulnerables de la Copa del Mundo con ocho goles recibidos en cuatro partidos.

Esta fue la salida que encontró para el segundo tiempo ante los nipones: Endrick ingresó como centrodelantero y Matheus Cunha, que suele ser falso nueve o mediapunta, retrocedió algunos metros para cumplir una función similar a la de Paquetá.

El propio Carletto reveló que esa era una opción para comenzar algún partido que demande "fuerza en el área" rival. "Endrick puede dar esa fuerza y más presencia en el área", consideró.

Además de la perla del Real Madrid, el puesto puede ser ocupado por Gabriel Martinelli, autor del gol de la victoria contra los Samuráis Azules.

Y finalmente, aunque parece muy improbable, Ancelotti podría optar por reforzar su defensa ante las amenazas de Erling Haaland y Martin Odegaard y acompañar a Casemiro con Fabinho o Ederson.

Pero la presencia de alguno de estos volantes de corte defensivo implicaría que la creación quede a cargo únicamente de Guimarães.