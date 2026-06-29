EN VIVO I Países Bajos vs. Marruecos: duelo de invictos en Monterrey por el pase a octavos

El choque entre Países Bajos y Marruecos por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 ya se juega con la tensión propia de una final anticipada sobre el césped del estadio Monterrey.

Ambas escuadras saltaron al terreno de juego arrastrando un invicto impecable de siete puntos en la fase de grupos; sin embargo, mientras la "Naranja Mecánica" apela a su avasallante registro ofensivo de diez goles en la primera etapa, los "Leones del Atlas" plantan cara con el orden táctico y la jerarquía internacional que los convirtió en la gran amenaza del torneo.

Ronald Koeman no se guardó nada y dispuso un esquema de cinco defensores que busca liberar las bandas y dar total autonomía a su tridente ofensivo, comandado por un encendido Cody Gakpo.

No obstante, el estratega marroquí Mohamed Ouahbi contrarrestó de inmediato la propuesta europea retrasando las líneas de presión y apostando a las transiciones veloces lideradas por Achraf Hakimi y la inventiva de Brahim Díaz, lo que ha transformado los primeros minutos en un intenso tablero de ajedrez táctico.

El duelo evoca inevitablemente aquel histórico choque del 29 de junio en Estados Unidos 1994, donde los neerlandeses se impusieron por la mínima en fase de grupos.

Treinta y dos años después, la historia se reescribe en territorio mexicano bajo un escenario de eliminación directa mucho más dramático, donde un solo error defensivo o un destello de genialidad individual de figuras como Ismael Saibari o Brian Brobbey definirá el boleto hacia los octavos de final.