Bosnia presenta su lista de 26 convocados para el Mundial 2026

El veterano delantero Edin Dzeko, de 40 años, será el líder de la selección de Bosnia, que eliminó a Italia en la repesca, en el Mundial 2026, anunció este lunes 11 de mayo de 2026 el seleccionador Sergej Barbarez.

El fogueado atacante del Schalke 04, que también jugó en el Manchester City y el Inter de Milán, comanda una rejuvenecida lista de 26 jugadores.

"Sigo impulsado por esa sensación que nació sobre el césped al final del partido contra Italia y sigo muy aferrado a ella desde entonces", declaró Barbarez en una rueda de prensa en Sarajevo.

Los bosnios se clasificaron al Mundial tras derrotar a Italia, en la repesca europea, en la tanda de penaltis (1-1, 4-1 en los penales).

Bosnia logró su segunda clasificación para una Copa del Mundo, tras la de Brasil 2014, en la que fue eliminada en la fase de grupos.

Disputará su primer partido el 12 de junio en Toronto contra la anfitriona Canadá. Luego se enfrentará, en el Grupo B, a Suiza y a Catar.

"Mi deseo es llegar a julio (a la fase posterior a los grupos) y después ya veremos", dijo Barbarez, que ha convocado a un gran número de jugadores jóvenes, "los chicos que serán la columna vertebral del equipo durante los próximos diez años".

Su líder será Dzeko, con una extensa trayectoria que incluye haber logrado el ascenso a la Bundesliga con el Schalke.

Los 26 jugadores convocados por Bosnia-Herzegovina:

Porteros:

Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE)

Martin Zlomislic (Rijeka/CRO)

Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)

Defensas:

Sead Kolasinac (Atalanta/ITA)

Amar Dedic (Benfica/POR)

Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR)

Nikola Katic (Schalke 04/ALE)

Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA)

Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO)

Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA)

Nidal Celik (RC Lens/FRA)

Centrocampistas:

Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING)

Ivan Sunjic (Pafos/CHP)

Ivan Basic (Astana/KAZ)

Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE)

Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH)

Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN)

Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH)

Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI)

Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT)

Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)

Delanteros: