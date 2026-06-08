Chile y RD Congo jugarán su amistoso en Francia tras ser prohibido en España por ébola

Las selecciones de fútbol de Chile y República Democrática del Congo disputarán en Francia el martes 9 de junio de 2026 el partido amistoso que fue prohibido por una localidad española, debido al brote de ébola en el país africano.

La selección congoleña, que ha estado concentrada en Marbella (sur de España) estos últimos días, viaja este lunes a Francia, tal como confirmó la Federación de Fútbol (FECOFA) en su cuenta de X.

"Últimos momentos de trabajo en Marbella antes de tomar rumbo a Francia", escribió la FECOFA sobre una imagen de una agenda del día de la selección africana.

También la selección chilena publicó el domingo en su cuenta de X oficial un video de sus jugadores bajo la leyenda "La Roja ya está en París, donde cerrará la fecha FIFA de junio".

Según medios chilenos y franceses, el partido se disputará el martes en el estadio de La Source de Orléans (centro de Francia).

El encuentro debía jugarse inicialmente en La Línea de la Concepción (sur de España), pero el alcalde de la localidad, Juan Franco, prohibió el martes pasado el encuentro por temor al brote de ébola en el país africano.

Franco basó su decisión en "una cuestión de prudencia sanitaria", siguiendo las recomendaciones del departamento de sanidad del gobierno regional de Andalucía así como de los servicios sanitarios de su propio ayuntamiento.

El alcalde de La Línea alegó que no se le habían ofrecido garantías sanitarias suficientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria internacional por el brote anunciado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo.

Según la agencia de salud de la ONU, en ese país se han registrado 515 infecciones confirmadas por ébola, entre ellas 91 que terminaron en muerte.

Un responsable de prensa de la selección congoleña señaló a AFP el 21 de mayo que "ningún jugador que milita en un equipo del país ha sido convocado".

La selección congolesa, que el miércoles pasado empató 0-0 con Dinamarca en un amistoso en Bélgica, cerrará contra Chile su preparación para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En el Mundial, la RD Congo se medirá en el Grupo K a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Chile, por su parte, que no se clasificó para el Mundial, cerrará su gira europea tras perder el sábado 2-1 frente a Portugal en un amistoso en Lisboa.