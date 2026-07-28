El Real Madrid registra unos ingresos récord de 1.221 millones de euros

El Real Madrid registró unos ingresos de explotación récord de 1.221 millones de euros (1.288 millones de dólares) en la temporada 2025/2026 impulsados por su remodelado estadio y por los patrocinios.

"Los ingresos de explotación, sin contar traspasos de jugadores, han alcanzado los 1.221 millones de euros, un 3,1% más que en el ejercicio anterior", señaló el Real Madrid este martes 28 de julio de 2026 en un comunicado, tras aprobar las cuentas su junta directiva.

El beneficio ascendió a 26,3 millones de euros (29 millones de dólares), un 8% más de los 24,3 millones de euros (27,6 millones de dólares) registrados en la temporada 2024/2025.

El conjunto merengue registró un resultado de explotación antes de amortizaciones (EBITDA) de 287 millones de euros (326 millones de dólares) y cuenta con un patrimonio neto de 624,4 millones de euros (709 millones de dólares) al 30 de junio de 2026.

Los buenos resultados se han visto impulsados por los ingresos del estadio, que han crecido un 11% hasta los 363 millones de euros (413 millones de dólares) y los de marketing, que han crecido un 6% hasta los 539 millones de euros (613 millones de dólares).

"La renovación de los principales contratos de patrocinio y la incorporación de nuevos patrocinadores" ha impulsado el crecimiento en el área de marketing, afirma el Real Madrid.

El club merengue destaca haber invertido 161 millones de euros (183 millones de dólares) en el fichaje de jugadores la temporada pasada y "continúa reforzándose".

El Real Madrid ya cuenta para la campaña a punto de comenzar con los fichajes del lateral campeón del mundo Marc Cucurella, el centrocampista portugués Bernardo Silva y los defensas Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

Según la prensa, el Real Madrid también tendría atado al extremo marfileño del Leipzig Yan Diomandé, y estaría interesado en Rodrigo Hernández 'Rodri', para intentar cambiar el rumbo tras dos temporadas en blanco.

En cuanto al estadio, que pendiente de los últimos toques a su remodelación, el Real Madrid señala que la inversión acumulada en su reforma alcanza los 1.407 millones de euros (1.600 millones de dólares).