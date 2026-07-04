Los cinco mejores goles de los dieciseisavos del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejaron goles memorables que definieron eliminatorias y levantaron a miles de aficionados de sus asientos. Estas fueron cinco de las anotaciones más destacadas de la ronda.

Del quinto al tercer lugar

En el quinto puesto aparece Amad Diallo, quien firmó una de las mejores definiciones de la ronda durante el partido entre Costa de Marfil y Noruega, con una jugada que destacó por su precisión y velocidad.

El cuarto lugar es para Harry Kane, que lideró la clasificación de Inglaterra con un potente remate frente a República Democrática del Congo, en un gol determinante para asegurar el pase de su selección.

El tercer puesto lo ocupa Julián Quiñones, autor de una de las anotaciones más celebradas del duelo entre México y Ecuador, que se convirtió en uno de los momentos más destacados de la fase eliminatoria.

Los dos mejores goles de la ronda

El segundo lugar fue para el noruego Antonio Nusa, quien brilló con una espectacular definición frente a Costa de Marfil, en una acción que combinó velocidad, técnica y potencia.

El reconocimiento al mejor gol de los dieciseisavos fue para Cindy Cabral, cuya anotación frente a Argentina destacó por su ejecución y calidad técnica, convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de esta fase del Mundial 2026.