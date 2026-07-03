Nuestro Mundial al Día: Colombia y Argentina en octavos de final del Mundial 2026

Con un solitario gol de Jhon Arias, Colombia derrotó este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y accedió a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

El tanto de Jhon Arias, que materializó el amplio dominio colombiano, llegó con un remate en el área en el minuto 14 tras un centro de de Luis Suárez, que había ingresado sólo seis minutos antes por lesión de Jhon Córdoba.

Algarabía tras el triunfo de Colombia

La victoria que aseguró el pase a los octavos de final desató la celebración en todo el país. Entre cánticos, banderas y mucha emoción, así vive el pueblo colombiano este histórico momento.