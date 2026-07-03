FEF oficializa reclamo a la FIFA y anuncia la búsqueda de un nuevo DT para La Tri

Tras eliminación del Mundial, la FEF rompe el silencio: Reclamo a FIFA y rendición de cuentas

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pronunció este viernes sobre la participación de La Tri en el Mundial 2026.

La entidad confirmó que presentó un reclamo formal ante la FIFA por lo ocurrido en el partido frente a México, anunció el inicio de la búsqueda del nuevo director técnico y adelantó que rendirá cuentas sobre la gestión económica del torneo.

FEF solicita investigación a la FIFA

La FEF informó que presentó un reclamo formal ante la FIFA para solicitar una investigación sobre los hechos ocurridos antes y durante el encuentro de dieciseisavos de final frente a México.

Según el comunicado, la solicitud busca esclarecer todos los acontecimientos relacionados con el compromiso, incluidos aquellos que pudieron comprometer la seguridad de la hinchada ecuatoriana y de los jugadores durante la jornada mundialista.

La Federación señaló que acudir a la FIFA constituye el canal oficial para revisar cualquier situación registrada en un partido de estas características y determinar, de ser el caso, las acciones correspondientes.

Jugadores quedaron en libertad tras finalizar el Mundial

En relación con el retorno de la delegación, la FEF explicó que, una vez concluida la participación de Ecuador y levantada la concentración, se facilitaron las condiciones para que cada jugador pudiera trasladarse libremente al destino de su elección.

La institución indicó que el proceso se desarrolló una vez finalizadas las obligaciones deportivas de la Selección en el Mundial 2026.

Nuevo técnico y balance económico, entre las prioridades

La Federación también anunció que ya inició, como prioridad, el proceso para elegir al nuevo entrenador de la Selección Nacional. El organismo aseguró que la decisión se tomará con el objetivo de construir un proyecto deportivo de mediano y largo plazo.

Además, adelantó que en las próximas semanas mantendrá reuniones con clubes y asociaciones para presentar un informe de gestión económica de la participación de Ecuador en la Copa del Mundo.

El objetivo de esos encuentros será explicar, con información verificable, cómo se administraron los recursos durante el torneo y recoger observaciones de los diferentes actores del fútbol ecuatoriano.

Finalmente, la FEF sostuvo que continuará impulsando los procesos de formación de futbolistas jóvenes y destacó que, en los próximos años, ese talento buscará complementarse con jugadores de mayor experiencia para fortalecer el futuro de la Selección.