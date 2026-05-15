Sin Mitoma ni Minamino: la sorpresiva lista de Japón para el Mundial 2026

El seleccionador Hajime Moriyasu ha dado a conocer la convocatoria de 26 jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo mes, con la baja más destacada de Kaoru Mitoma, lesionado.

Moriyasu ha decidido arriesgarse con varios jugadores que están lesionados o que acaban de reincorporarse, entre los que se encuentran Wataru Endo, Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. Sin embargo, no ha habido sitio para el que posiblemente sea el jugador más influyente del equipo, el delantero del Brighton Mitoma, lesionado, ni para Takumi Minamino.

Por otra parte, se trata de un equipo con mucha experiencia, en el que el veterano defensa Yuto Nagatomo ha sido convocado para lo que será su quinta participación en una fase final mundialista.

En la presentación de la convocatoria, Moriyasu afirmó que, a pesar de las bajas por lesión, no ha perdido la convicción de que Japón va a dar mucho que hablar en Norteamérica.

"Solo he podido seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos otros. No obstante, he elegido a estos 26 basándome en su rendimiento anterior y tras consultar con el cuerpo técnico, convencido de que esta es nuestra mejor plantilla en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar en la escena internacional en este momento".

Convocatoria de Japón para la Copa Mundial

Porteros:

Tomoki Hayakawa

Keisuke Osako

Zion Suzuki

Defensas:

Ko Itakura

Hiroki Ito

Yuto Nagatomo

Ayumu Seko

Yukinari Sugawara

Junnosuke Suzuki

Shogo Taniguchi

Takehiro Tomiyasu

Tsuyoshi Watanabe

Centrocampistas:

Ritsu Doan

Wataru Endo

Junya Ito

Daichi Kamada

Takefusa Kubo

Keito Nakamura

Kaishu Sano

Ao Tanaka

Delanteros:

Keisuke Goto

Daizen Maeda

Koki Ogawa

Kento Shiogai

Yuito Suzuki

Ayase Ueda

Con el objetivo de convertirse en la primera nación no europea ni sudamericana en ganar el torneo mundial, Japón llega al torneo en plena forma. Tras derrotar tanto a Alemania como a España hace cuatro años en Catar 2022, en los últimos doce meses el equipo ha empatado con la coanfitriona México en terreno neutral, ha goleado a Brasil en casa y ha vencido a Inglaterra a domicilio.

En el Grupo F, Japón comienza su andadura en el Mundial enfrentándose a los Países Bajos en Dallas, antes de viajar a México para medirse a Túnez y regresar luego a Dallas para el último partido de la fase de grupos contra Suecia.