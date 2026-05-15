Sin Mitoma ni Minamino: la sorpresiva lista de Japón para el Mundial 2026
La selección nipona integrará el Grupo F del torneo junto a Países Bajos, Túnez y Suecia, buscando hacer historia en Norteamérica.
Hajime Moriyasu, seleccionador de Japón.
AFP
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Actualizado:
15 may 2026 - 10:39
El seleccionador Hajime Moriyasu ha dado a conocer la convocatoria de 26 jugadores que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo mes, con la baja más destacada de Kaoru Mitoma, lesionado.
Moriyasu ha decidido arriesgarse con varios jugadores que están lesionados o que acaban de reincorporarse, entre los que se encuentran Wataru Endo, Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. Sin embargo, no ha habido sitio para el que posiblemente sea el jugador más influyente del equipo, el delantero del Brighton Mitoma, lesionado, ni para Takumi Minamino.
Por otra parte, se trata de un equipo con mucha experiencia, en el que el veterano defensa Yuto Nagatomo ha sido convocado para lo que será su quinta participación en una fase final mundialista.
En la presentación de la convocatoria, Moriyasu afirmó que, a pesar de las bajas por lesión, no ha perdido la convicción de que Japón va a dar mucho que hablar en Norteamérica.
"Solo he podido seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos otros. No obstante, he elegido a estos 26 basándome en su rendimiento anterior y tras consultar con el cuerpo técnico, convencido de que esta es nuestra mejor plantilla en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar en la escena internacional en este momento".
Convocatoria de Japón para la Copa Mundial
Porteros:
- Tomoki Hayakawa
- Keisuke Osako
- Zion Suzuki
Defensas:
- Ko Itakura
- Hiroki Ito
- Yuto Nagatomo
- Ayumu Seko
- Yukinari Sugawara
- Junnosuke Suzuki
- Shogo Taniguchi
- Takehiro Tomiyasu
- Tsuyoshi Watanabe
Centrocampistas:
- Ritsu Doan
- Wataru Endo
- Junya Ito
- Daichi Kamada
- Takefusa Kubo
- Keito Nakamura
- Kaishu Sano
- Ao Tanaka
Delanteros:
- Keisuke Goto
- Daizen Maeda
- Koki Ogawa
- Kento Shiogai
- Yuito Suzuki
- Ayase Ueda
Con el objetivo de convertirse en la primera nación no europea ni sudamericana en ganar el torneo mundial, Japón llega al torneo en plena forma. Tras derrotar tanto a Alemania como a España hace cuatro años en Catar 2022, en los últimos doce meses el equipo ha empatado con la coanfitriona México en terreno neutral, ha goleado a Brasil en casa y ha vencido a Inglaterra a domicilio.
En el Grupo F, Japón comienza su andadura en el Mundial enfrentándose a los Países Bajos en Dallas, antes de viajar a México para medirse a Túnez y regresar luego a Dallas para el último partido de la fase de grupos contra Suecia.
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