David Cabezas, el guardameta de la Selección que cumplió un sueño de niño a sus 30 años

David Cabezas, el guardameta de la Selección de Ecuador, es la mejor muestra que los sueños se cumplen sin importar la edad en la cédula. A sus 30 años pudo defender el arco de la Selección ecuatoriana de fútbol en el amistoso de la Tri ante Países Bajos este martes 31 de marzo del 2026.

Cabezas es la resiliencia andando con zapatos de fútbol en una cancha. Antes de entrar en el Philips Stadion, en Eindhoven, el capitán de la Selección de Ecuador, Enner Valencia, se aceró al borde de la cancha y le dijo un par de palabras. Cabezas, de rodillas, se encomendó a Dios y entró a la cancha por la lesión que sufrió Gonzalo Valle, que fue titular.

"Nervios y nervios, no es fácil debutar en la selección por más que uno tenga partidos encima. Afortunadamente y gracias a Dios todo salió bien”, decía emocionado a los medios ecuatorianos en la zona mixta. Fue una fecha inolvidable en un amistoso previo al quinto Mundial de Ecuador en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El cierre del empate de Ecuador (1-1) ante la poderosa selección de Países Bajos dejó unas escenas conmovedoras. Cabezas rompió en llanto de la emoción porque no le marcaron goles y pudo cumplir un sueño de niño: atajar en la Selección.

El golero Hernán Galíndez, el candidato a titular en el Mundial, se acercó a abrazarlo, felicitarlo y empujarlo para que siga con la misma fe en una carrera que ha estado marcado por distintos momentos emotivos y otros de incertidumbre.

El nacido en Santo Domingo, en un barrio llamado El Paraíso, comenzó su vida deportiva coqueteando con el atletismo. Así lo contaba en el 2024. Su carrera en El Nacional tuvo momentos anecdóticos. Como cuando tuvo que jugar de delantero improvisado, en el 2021, por la falta de plantilla.

El técnico que le abrió las puertas de la titularidad fue Ever Hugo Almeida en 2022. Perseveró y alcanzó momentos de gloria con el club, aunque también ha pasado las horas amargas de sueldos impagos por la crisis del rojo.

También se convirtió en figura en el título de la Copa Ecuador con los puros criollos. Después de 18 años, el rojo levantó el trofeo con Cabezas de capitán. Un momento inolvidable. Y siempre tuvo el mismo sueño: llegar a la Tri.

En la temporada 2025 su salida del equipo militar tuvo sombras y dudas. Se fue sin estar claro las sombras que le persiguieron en un momento amargo de su carrera. Libertad le abrió las puertas en el torneo 2026 y Sebastián Beccacece le llamó a los últimos dos amistosos antes del Mundial.

Ahora el golero tricolor tiene otro sueño más grande: llegar al Mundial del 2026. Tendrá semanas claves para convencer al técnico que puede meterse en la lista final de los mundialistas.