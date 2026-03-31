¿Qué pasó con Gonzalo Valle que salió lesionado en el empate de Ecuador contra Países Bajos?

El guardameta de la Selección de Ecuador, Gonzalo Valle, salió lesionado en el segundo tiempo del amistoso entre Ecuador y Países Bajos este martes 31 de marzo del 2026. Tras una jugada en la que chocó con un atacante rival comenzó a dar muestras de dolor.

Las escenas fueron con rostros de preocupación de los seleccionados de Ecuador. El cuerpo médico de la Tri ingresó a la cancha y el jugador tuvo que salir en camilla. Las imágenes evidenciaron que Valle se fue entre lágrimas por el dolor y la preocupación a poco más de dos meses del Mundial.

Valle también se lesionó en el inicio de la temporada con LDU. El cuerpo técnico de los albos espera el informe médico del golero. LDU jugará ante Barcelona en el reinicio del campeonato el viernes 3 de abril del 2026. La 'U' también empezará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.