Ecuador y Países Bajos empatan 1-1 en Eindhoven en el amistoso antes del Mundial 2026
Enner Valencia marcó el tanto del empate de penal. Ecuador sometió a Países Bajos que jugó entre 10 seleccionados, pero empató 1-1.
Willian Pacho en el partido de Ecuador
EFE
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Actualizada:
31 mar 2026 - 12:57
La Selección de Ecuador se enfrenta a Países Bajos este martes 31 de marzo del 2026 por el amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el primer compromiso, la Tri empató 1-1 con Marruecos.
Ecuador llega a este partido sin el defensa Piero Hincapié, que dejó el grupo por lesión. El DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, probará una alineación sin el lateral izquierdo este martes 31 de marzo desde las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion, en Eindhoven. Teleamazonas transmitirá el cotejo desde las 17:30.
Lesión de Gonzalo Valle y David Cabezas al arco de Ecuador
El golero Gonzalo Valle se lesionó en el segundo tiempo del juego entre Ecuador y Países Bajos. Después de la acción, el golero de LDU no pudo continuar en cancha y fue reemplazado por David Cabezas. El guardameta debuta en el arco de la Tri.
En marcha el segundo episodio con un cambio en la Tri
Comenzó el segundo periodo de Ecuador en el amistoso ante Países Bajos. Después de un primer tiempo intenso y emocionante, Ecuador busca mantener el ritmo en el partido.
Final del primer tiempo y Ecuador deja buena imagen
La Selección de Ecuador dejó una gran imagen en el primer tiempo. Tuvo 10 minutos iniciales accidentados donde recibió un tanto, pudo empatar, pero también casi recibió un segundo tanto. La expulsión de un jugador de Países Bajos cambió el planteamiento del partido.
Ecuador logra el empate mediante un tiro penal
Enner Valencia logra el empate mediante un tiro penal, a los 22 minutos. Bien ejecutado, fuerte y esquinado.
Inicio frenético del partido: un gol y un expulsado
Un accidente en el inicio del partido. Un gol en propia puerta de Willian Pacho permitió a los locales ponerse en ventaja. El partido ha tenido emociones. A los 12 minutos se fue expulsado Denzel Dumfries por detener a Gonzalo Plata.
La alineación de Ecuador para el amistoso
El DT de la Tri decidió apostar por el lateral izquierdo Pervis Estupiñán en lugar de Hincapié. La otra sorpresa en la alineación de Ecuador es Gonzalo Valle, en el arco de la Tri en lugar de Hernán Galíndez.
La fiesta en los exteriores del estadio
Un grupo de hinchas de Ecuador llegó desde temprano a la fiesta previo al amistoso de la Tri. Bailaron el conocido Juyayai cobijados de banderas y con las camisetas de la Tri.
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