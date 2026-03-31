Ecuador y Países Bajos empatan 1-1 en Eindhoven en el amistoso antes del Mundial 2026

La Selección de Ecuador se enfrenta a Países Bajos este martes 31 de marzo del 2026 por el amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En el primer compromiso, la Tri empató 1-1 con Marruecos.

Ecuador llega a este partido sin el defensa Piero Hincapié, que dejó el grupo por lesión. El DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, probará una alineación sin el lateral izquierdo este martes 31 de marzo desde las 13:45 (hora de Ecuador) en el Philips Stadion, en Eindhoven. Teleamazonas transmitirá el cotejo desde las 17:30.

Lesión de Gonzalo Valle y David Cabezas al arco de Ecuador

El golero Gonzalo Valle se lesionó en el segundo tiempo del juego entre Ecuador y Países Bajos. Después de la acción, el golero de LDU no pudo continuar en cancha y fue reemplazado por David Cabezas. El guardameta debuta en el arco de la Tri.

En marcha el segundo episodio con un cambio en la Tri

Comenzó el segundo periodo de Ecuador en el amistoso ante Países Bajos. Después de un primer tiempo intenso y emocionante, Ecuador busca mantener el ritmo en el partido.

Final del primer tiempo y Ecuador deja buena imagen

La Selección de Ecuador dejó una gran imagen en el primer tiempo. Tuvo 10 minutos iniciales accidentados donde recibió un tanto, pudo empatar, pero también casi recibió un segundo tanto. La expulsión de un jugador de Países Bajos cambió el planteamiento del partido.

El árbitro Sascha Stegemann (izq.) muestra una tarjeta amarilla a Denzel Dumfries de los Países Bajos durante el partido amistoso internacional de fútbol entre los Países Bajos y Ecuador en Eindhoven, Países Bajos, el 31 de marzo de 2026. EFE

Ecuador logra el empate mediante un tiro penal

Enner Valencia logra el empate mediante un tiro penal, a los 22 minutos. Bien ejecutado, fuerte y esquinado.

Inicio frenético del partido: un gol y un expulsado

Un accidente en el inicio del partido. Un gol en propia puerta de Willian Pacho permitió a los locales ponerse en ventaja. El partido ha tenido emociones. A los 12 minutos se fue expulsado Denzel Dumfries por detener a Gonzalo Plata.

La alineación de Ecuador para el amistoso

El DT de la Tri decidió apostar por el lateral izquierdo Pervis Estupiñán en lugar de Hincapié. La otra sorpresa en la alineación de Ecuador es Gonzalo Valle, en el arco de la Tri en lugar de Hernán Galíndez.

La fiesta en los exteriores del estadio

Un grupo de hinchas de Ecuador llegó desde temprano a la fiesta previo al amistoso de la Tri. Bailaron el conocido Juyayai cobijados de banderas y con las camisetas de la Tri.