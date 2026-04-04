¿Ecuador en el puesto 17 del Mundial? Esto dice New York Times sobre las selecciones

La Selección de Ecuador en uno de los amistosos de marzo.

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 está en marcha y comienzan las proyecciones matemáticas, de probabilidades y hasta con el apoyo de inteligencia artificial. En esa simulación se ubica a España como la selección campeona del Mundial según un estudio anunciado por New York Times.

De acuerdo, a ese informe, Argentina, actual monarca del Mundo, terminaría en segundo puesto y el cuarto lugar sería para Francia. En el quinto lugar aparece Países Bajos como otra selección top en la cita mundialista con 48 selecciones.

La Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, termina en el puesto 17, siempre según la proyección. El análisis tiene algunas variables. Uno de los puntos más altos para Ecuador es la seguridad defensiva.

"Ecuador terminó segundo detrás de Argentina en la clasificación, algo particularmente impresionante considerando que se le descontaron tres puntos por un error administrativo", recuerda en una parte de la nota.

Y sigue: "No esperes muchos partidos emocionantes: su clasificación se basó en una defensa muy sólida, recibiendo solo cinco goles en 18 partidos mientras anotaba apenas 14. En un torneo donde un buen tercer lugar en el grupo suele ser suficiente para avanzar, deberían confiar en sus posibilidades", dice el texto del New York Times sobre la Tri.

Ecuador jugará el Mundial en el Grupo E y enfrentará a los combinados de Costa de Marfil, Alemania y Curazao.