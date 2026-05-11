FIFA impulsa campañas de paz y educación para el Mundial 2026

A un mes del inicio del Mundial 2026, la FIFA ya mueve sus fichas fuera de las canchas. Esta vez, el objetivo no solo pasa por el espectáculo deportivo, sino por aprovechar la vitrina global del torneo para impulsar mensajes sociales que buscan dejar huella.

Bajo el lema “El fútbol une el mundo”, se busca demostrar que el fútbol puede conectar culturas, derribar barreras y generar comunidad. La iniciativa se centra en dos ejes: la paz y la educación, que estarán presentes en cada estadio y a lo largo de toda la competición.

En paralelo, la FIFA vuelve a mostrar tarjeta roja al racismo. Con la campaña “Di no al racismo” y el mensaje “Escucha, alza la voz y manifiéstate”, el organismo refuerza su postura de tolerancia cero, involucrando a jugadores, aficionados y federaciones en una lucha que también se juega fuera de la cancha.

El movimiento también tiene su espacio. “Be Active” llega como una invitación abierta, especialmente para niños y jóvenes, a incorporar la actividad física como parte de la vida diaria. Con dinámicas en estadios, participación de las mascotas y actividades en distintas ciudades, la campaña busca que millones se sumen a un estilo de vida más saludable.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo deja claro: "El Mundial será mucho más que fútbol. Será una plataforma para hablar de unidad, respeto y bienestar, donde cada partido también jugará su propio rol en la construcción de un mensaje global".