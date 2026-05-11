Prelista de Brasil para el Mundial 2026: Neymar lidera los 55 convocados de Carlo Ancelotti

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha oficializado este lunes 11 de mayo de 2026 la prelista de 55 jugadores inscritos ante la FIFA para la Copa del Mundo 2026, con la presencia de Neymar Jr. como noticia principal.

Tras superar una larga recuperación de ligamentos y haber sumado minutos recientemente con el Santos, el máximo goleador histórico de la 'Canarinha' recibe el voto de confianza del entrenador Carlo Ancelotti. Aunque su estado físico sigue bajo observación, su inclusión mantiene viva la esperanza de los aficionados de ver al astro disputar su cuarto mundial en Norteamérica.

El técnico italiano ha estructurado una nómina que combina la jerarquía de veteranos como Thiago Silva y Casemiro con la explosividad de figuras consolidadas como Vinícius Júnior y Rodrygo.

La estrategia de Ancelotti busca asegurar un núcleo de liderazgo en el vestuario, considerando a Neymar no solo por su aporte técnico, sino por el peso psicológico que ejerce sobre los rivales.

La prelista de Brasil

Porteros: Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, Carlos Miguel.

Alisson, Ederson, Bento, Hugo Souza, John, Carlos Miguel. Defensores: Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Bremer, Danilo, Alex Sandro.

Marquinhos, Thiago Silva, Gabriel Magalhães, Bremer, Danilo, Alex Sandro. Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, João Gomes, Andreas Pereira.

Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, João Gomes, Andreas Pereira. Delanteros: Vinicius Jr., Raphinha, Neymar, Endrick, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Estêvão.

Junto a él, destacan nombres en la delantera como Endrick, Pedro y Raphinha, quienes pelearán por un lugar en el corte definitivo de 26 jugadores que se anunciará el próximo 18 de mayo.

A pesar de la euforia por el regreso del "10", la lista preliminar también refleja la dura realidad de las lesiones, destacando la posible ausencia de Estêvão (Chelsea), quien realiza un tratamiento conservador para llegar a la cita.

Con el debut programado para el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey, el cuerpo técnico de Brasil utilizará esta semana para evaluar la respuesta de Neymar en los entrenamientos de alta intensidad, determinando si el crack está listo para liderar la búsqueda del tan ansiado 'Hexacampeonato'.