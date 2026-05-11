No hay combustible en varias gasolineras de Guayaquil

En la estación de servicio Primax, ubicada en la av. Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil, se quedó sin combustible, la tarde del 11 de mayo de 2026.

En las dos gasolineras de la avenida Juan Tanca Marengo, sentido sur-norte de Guayaquil, hay dos realidades. Mientras una larga fila de vehículos se evidencia en la Shell, en la Primax que funciona al lado, no hay combustible.

Incluso, los trabajadores están agrupados a un costado de la estación de servicio y no atienden a los clientes. Similar situación viven los conductores que acuden a la gasolinera de Gómez Rendón, entre Machala y Quito, donde no hay combustible.

Allí señalan que retomarán el despacho a las 17H00.

Desde la gasolinera de la av. Carlos Julio Arosemena reportan en cambio, que solo venden Súper.

A lo largo de la mañana de este 11 de mayo de 2026, la tónica se mantiene. En unas estaciones no hay Ecopaís o Diésel, en otras lo venden de forma racionada.

Usuarios y representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddpe) afirman que esto ocurre a pocas horas de que se actualicen los precios de los combustibles.

"No hay desabastecimiento", afirma el viceministro

Mientras el malestar de los usuarios que busca gasolinas persiste, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, descarta un desabastecimiento de combustibles en el país.

Lo dijo desde la Terminal de Productos Limpios El Beaterio, de Petrocuador, desde donde se despacha el carburante para Quito y el resto del país.

“Llamamos a la ciudadanía a mantener la calma. No existe desabastecimiento de combustible en el país". Eduardo Racines, viceministro de Hidrocarburos

También anunció que un buque ingresó a la terminal Tres Bocas, en Guayas, e inició la descarga de 85 000 barriles de diésel prémium para la terminal de Pascuales.

Expectativa de la transportación

Ante el nuevo precio del diésel liberado y el fin de las compensaciones, los distintos gremios del transporte público piden al Gobierno un diálogo urgente.

Los transportistas intra e interprovinciales, urbanos y pesados insisten al Ejecutivo que necesitan un alivio tras la eliminación del subsidio al diésel. Incluso, no descartan paralizar el servicio hasta ser escuchados.