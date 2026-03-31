'Zapateando Juyayay' y 'A mi Lindo Ecuador' suenan en Eindhoven, antes del amistoso con Países Bajos

La pasión tricolor se siente en las calles de Eindhoven, a pocas horas del partido amistoso entre Ecuador vs. Países Bajos. El encuentro se jugará este martes 31 de marzo del 2026, a las 13:45, en el Philips Stadion.

Con camisetas, banderas, máscaras, grandes y pequeños alientan a selección ecuatoriana, a una sola voz gritan "Ecuador, Ecuador". La música no puede faltar, "A mi Lindo Ecuador", suena también en estas calles del país europeo.

Así también la comunidad ecuatoriana se unió para cantar, bailar y zapatear al ritmo del "Zapateando Juyayay". Todos en un círculo, con las camisetas amarillas y las banderas, evidencian el apoyo a la Selección antes de su debut en el Mundial 2026.

Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece llegan con toda la convicción de ganar el que será su tercer encuentro en la historia. Al momento acumulan una derrota y un empate ante el equipo europeo, este último resultado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Para este encuentro La Tri no contará con el defensa central Piero Hincapié, del Arsenal, debido a una lesión sufrida en el partido anterior, ante Marruecos, y por la cual salió del campo de juego antes de concluir el partido.

Sin embargo, el posible 11 de La Tri para esta tarde podría ser: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Minda; John Yeboah y Enner Valencia.