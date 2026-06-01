'Cheché' Arroyo reacciona tras quedar fuera de la convocatoria de Ecuador paral Mundial 2026
El actual delantero de Cruzeiro afirmó en sus redes sociales que la decisión le duele, pero ratificó su apoyo a La Tri desde afuera.
01 jun 2026 - 09:54
"He trabajado muy fuerte, con dedicación y compromiso para poder estar. Hoy toca aceptar una decisión difícil, porque representar a mi país siempre fue uno de mis mayores sueños". Así reaccionó el futbolista de 20 años Keny Arroyo tras no ser convocado a la Selección Ecuatoriana para el Mundial 2026.
En una historia de Instagram, 'Cheché' añadió: "No estar en esta lista duele, y sería mentira decir lo contrario. Pero esto no termina acá. Seguiré trabajando, creciendo y preparándome como siempre lo hice, porque los sueños no cambian, solo se postergan".
"Ahora tocará alentar desde afuera, apoyando a mis compañeros y a toda mi selección con el mismo orgullo de siempre. Estoy seguro de que vendrán cosas grandes. Mi objetivo sigue intacto. Hoy comienza el camino hacia los próximos 4 años", finalizó Keny, junto a una foto suya con la camiseta de La Tri.
La lista oficial de los 26 jugadores se reveló la noche del domingo 31 de mayo, a través de redes sociales. Sin embargo, el nombre de 'Cheché', actual delantero del Cruzeiro de Brasil, no apareció.
Antes del Mundial, La Tri se medirá ante Guatemala, en su último partido amistoso.
