Esteban Solari confirma diagnóstico médico de Enner Valencia

"Aparentemente puede llegar a ser algo muy leve", aseguró Esteban Solari, entrenador del Pachuca de México, sobre la lesión que sufrió el ecuatoriano Enner Valencia, la noche del jueves 14 de mayo de 2026, ante Pumas.

En rueda de prensa de este viernes 15 de mayo, el estratega argentino informó que el delantero tricolor presenta "un esguince de tobillo, aparentemente puede llegar a ser algo muy leve. Lo van a valorar, pero gracias a Dios no es nada importante”, precisó.

Sin embargo, Solari no acotó nada sobre el tiempo de recuperación del delantero ecuatoriano.

La lesión del máximo goleador de "La Tri" encendió las alarmas tanto en el club mexicano como en la selección nacional, ya que ocurre a escasas semanas del inicio del Mundial 2026. La salida de Valencia ocurrió a los 80 minutos de juego.

Próximo partido de Pachuca en las semifinales de México

El partido terminó 1-0 a favor de Pachuca y lo puso en ventaja a la espera de la semifinal de vuelta que se jugará el domingo 17 de mayo, a las 20:00 (hora de Ecuador) en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.