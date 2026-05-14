¡Histórico! Shakira, Madonna y BTS darán el show en la final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, está a cargo de la curaduría de este show al estilo del Super Bowl de la NFL, el primero que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa del Mundo de fútbol.

Este jueves 14 de mayo de 2026, Coldplay compartió el cartel en redes sociales con un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo.

"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le dijo Martin a Elmo.

El espectáculo estará producido por Global Citizen, plataforma de lucha contra la pobreza extrema, y contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo.

La primera edición mundialista ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya avanzó en marzo que se preparaban para "el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA".

En ese momento no concretó los artistas participantes ni la duración del espectáculo, lo que ha despertado temores de que se prolongue el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", dijo el dirigente en Instagram.

Infantino también dijo que la FIFA planea "tomar" la emblemática plaza Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

El pasado viernes, el organismo rector del fútbol dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales.