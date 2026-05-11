¿Cuáles han sido las pandemias más mortales? El ranking histórico hasta 2026

Las pandemias han cobrado millones de vidas en el mundo.

Las pandemias han acompañado a la humanidad durante siglos. La primera registrada fue la de la peste negra o peste bubónica en 1347.

Algunas transformaron economías, modificaron sistemas sanitarios y cambiaron la forma en la que las sociedades entienden la salud pública.

Desde la peste negra hasta el Covid-19, los brotes masivos dejaron millones de fallecidos y marcaron generaciones alrededor del mundo.

Alerta por brote de hantavirus en el océano Atlántico en 2026

En 2026 las alertas se activaron una vez ante el brote el hantavirus en un crucero que navegaba por el océano Atlántico.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha negado que se trate de una situación similar a la del Covid-19.

¿Qué es una pandemia?

La OMS define una pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad.

Aunque hoy existen vacunas, vigilancia epidemiológica y avances médicos, la historia demuestra que los virus y bacterias siguen siendo una amenaza global.

La única entidad a nivel mundial con la potestad de declarar una pandemia es la OMS. Esto ocurre cuando se cumplen requisitos específicos de contagio súbito o sostenido en el mundo.

A continuación las cinco pandemias más mortales de la historia.

La peste negra o peste bubónica

Los médicos que trataban la peste negra usaban máscaras con pico y flores para reducir los olores. AFP

La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, es considerada la pandemia más devastadora de la historia.

Se expandió entre 1347 y 1351 por Europa, Asia y el norte de África.

Las estimaciones históricas calculan que murieron entre 75 y 200 millones de personas, en una época en la que la población mundial era mucho menor que la actual.

La enfermedad se transmitía principalmente por pulgas presentes en roedores. Una plaga problemática en la época.

Además de la enorme cantidad de fallecidos, la peste negra provocó crisis económicas, escasez de mano de obra y profundos cambios sociales en Europa medieval.

La viruela

La viruela ocasionaba erupciones en la piel y se convertían en pústulas. AFP

La viruela fue una de las enfermedades más mortales y temidas del planeta. Afectaba trágicamente en especial a niños y bebés.

Se caracterizaba por fiebre alta y lesiones en la piel, con una tasa de mortalidad cercana al 30%.

Según estimaciones reportadas por National Geographic, la viruela mató hasta a 300 millones de personas en el siglo XX y hasta 500 millones en el último siglo.

Esta enfermedad fue erradicada oficialmente en 1980 gracias a campañas globales de vacunación impulsadas por la OMS.

La erradicación de la viruela es considerada uno de los mayores logros de la salud pública mundial y es la única causante de una pandemia que se ha podido eliminar.

La gripe española de 1918

La gripe española dejó las calles vacías y los edificios atestados de gente enferma. Alamy

La pandemia de influenza de 1918, conocida como gripe española, ocurrió tras la Primera Guerra Mundial y se propagó rápidamente por distintos continentes.

Las estimaciones indican que provocó entre 20 y 50 millones de muertes en el mundo. El triple de las víctimas de la guerra, según la cadena BBC.

A diferencia de otras gripes, afectó gravemente a adultos jóvenes y colapsó hospitales en todo el mundo.

Incluso la expectativa de vida se redujo. Por ejemplo, en Estados Unidos bajó 12 años.

VIH/SIDA: una enfermedad que continúa

EL VIH / SIDA se transmite por relaciones sexuales o por objetos punzantes. Ip

El VIH/SIDA fue identificado oficialmente a comienzos de la década de 1980.

De acuerdo con cifras de la OMS, ha cobrado más de 44,1 millones de vidas y se sigue transmitiendo en todo el mundo.

Además, la OMS calcula que hasta finales de 2024 había 40,8 millones de personas infectadas con el virus.

Aunque los tratamientos antirretrovirales permitieron reducir la mortalidad y convertir la enfermedad en una condición controlable para muchos pacientes, ONUSIDA y la OMS advierten que sigue siendo un problema sanitario global.

Covid-19: un impacto reciente

El Covid-19 provocó la paralización del mundo a través del confinamiento masivo. AFP

El Covid-19 se convirtió oficialmente en pandemia en marzo de 2020. El virus afectó sistemas de salud, economías y rutinas en todo el mundo.

La OMS reportó alrededor de siete millones de muertes relacionadas con la enfermedad, hasta principios de 2025.

Sin embargo, la OMS apunta que puede existir un subregistro en los primeros años de la pandemia.

Mientras tanto, la OMS sigue recomendando aplicarse las vacunas aunque los cuadros ahora tienden a ser leves.