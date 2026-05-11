Pabel Muñoz: 'Si no hay mejora, no aceptaré ni un centavo de incremento al pasaje'

La mañana del 11 de mayo de 2026, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, recalcó que no aceptará un incremento en el pasaje de bus de USD 0,65 o USD 0,70.

“Tengo la obligación de velar por los intereses de las mayorías y eso es no golpearle el bolsillo. Yo llego con mis dos consignas absolutamente claras: pretensiones de 0,65 o 0,70 centavos no las aceptaré ni loco", dijo.

Añdió además que si no hay mejora, no aceptará "ni un centavo de incremento”.

"Si no hay mejor servicio, no hay incremento"

Las declaraciones se realizan debido a que el próximo 13 de mayo de 2026 iniciarán las mesas de trabajo entre el Municipio y los representantes del transporte convencional.

El Alcalde comentó que el debate no puede centrarse únicamente en el valor del pasaje, sino en la transformación integral del sistema de movilidad.

“La gente está absolutamente molesta por el tipo de servicio que recibe. No recibe un servicio de calidad ¿con qué cara queremos tener una mejora en la tarifa, si no tenemos mejora en el servicio?”, concluyó.