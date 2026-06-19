Lula dice que Neymar hace 'teletrabajo' en el Mundial

Neymar no ha jugado ningún partido en lo que va del Mundial 2026.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el viernes 19 de junio que Neymar hace "teletrabajo" en el Mundial, donde aún no ha jugado mientras se recupera de una lesión.

"¿Neymar? Ni está jugando", dijo Lula durante un acto en Belo Horizonte (sudeste), cuando un niño mencionó al exdelantero del Paris Saint-Germain y Barcelona.

"Ayer vi algo, que Neymar es el primer convocado en teletrabajo del mundo, vi eso en internet", agregó el izquierdista.

Neymar apoyó al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro en su campaña por la reelección contra Lula en 2022. El exmandatario está preso por golpismo.

Lula bromeo con contratar a Messi

En tanto el jugador, de 34 años, está descartado para el partido de este viernes contra Haití, en Filadelfia. Se quedó en la base de la selección brasileña en Nueva Jersey.

En el debut del pentacampeón mundial, el 13 de junio ante Marruecos (1-1), Neymar no figuraba en la planilla, pero siguió el partido junto a sus compañeros en el banco de suplentes.

El máximo goleador de la historia de la Seleção (79 goles) se entrenó el miércoles por primera vez en el campo con el resto del plantel, tras haber sufrido hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, el Santos.

"Ney" no viste la "verdeamarela" desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Lula ya había bromeado el miércoles sobre el Mundial, al afirmar que pensaba "contratar" al ídolo argentino Lionel Messi para la Canarinha.