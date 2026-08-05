¿Hasta cuándo se paga el décimo cuarto sueldo en la Sierra y la Amazonía este 2026? 

El décimo cuarto sueldo es un beneficio al que acceden los trabajadores en relación de dependencia en Ecuador.

Miles de trabajadores en relación de dependencia de Ecuador esperan el pago del décimo cuarto sueldo, un beneficio económico que debe acreditarse cada año en fechas específicas, según la región donde prestan sus servicios.

Para quienes laboran en la Sierra y Amazonía, el plazo máximo para recibir este ingreso adicional en 2026 es el sábado 15 de agosto, de acuerdo con lo establecido en el Código del Trabajo.

El décimo cuarto sueldo se paga a los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, así como a los jubilados del IESS, Isspol e Isffa.

¿Hasta cuándo se paga el décimo cuarto sueldo?

El décimo cuarto sueldo debe pagarse hasta el 15 de agosto de 2026 a los trabajadores que desarrollan sus actividades en las provincias de la Sierra y Amazonía.

En cambio, quienes trabajan en la Costa e Insular (Galápagos) reciben este beneficio hasta el 15 de marzo de cada año.

La diferencia en las fechas responde al calendario escolar de cada región, ya que este bono también es conocido como bono escolar, debido a que busca ayudar a cubrir los gastos del inicio de clases.

¿De cuánto es el décimo cuarto sueldo en 2026?

Durante 2026, el monto del décimo cuarto sueldo equivale a un salario básico unificado (SBU).

Como el Salario Básico Unificado para 2026 es de 482 dólares, ese es el valor que reciben los trabajadores que hayan laborado durante todo el período de cálculo.

Si el trabajador no completó el período correspondiente, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo trabajado.

¿Quiénes reciben el décimo cuarto sueldo?

Tienen derecho a este beneficio:

Trabajadores bajo relación de dependencia del sector privado.

Servidores públicos.

Trabajadores del servicio doméstico.

Trabajadores con jornadas parciales, quienes reciben el beneficio de manera proporcional.

No reciben este beneficio quienes prestan servicios mediante contratos civiles o profesionales sin relación de dependencia.

La legislación ecuatoriana permite que el trabajador solicite que el valor del décimo cuarto sueldo sea acumulado y pagado en la fecha establecida o que se pague mensualmente junto con su remuneración.

Para ello, el trabajador debe presentar una solicitud por escrito a su empleador dentro de los primeros 15 días de enero. Si no existe esa solicitud, el empleador deberá pagar el beneficio en la fecha correspondiente.