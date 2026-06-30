Marcelo Bielsa regresó a Uruguay tras la eliminación en el Mundial

Marcelo Bielsa regresó a Uruguay luego de la eliminación de la selección en el Mundial 2026.

El técnico argentino fue captado por cámaras de televisión saliendo de la terminal del aeropuerto de Carrasco, caminando en solitario con un bolso al hombro y sin realizar declaraciones a la prensa.

Las imágenes del estratega recorrieron rápidamente las redes sociales, donde usuarios comentaron la discreta llegada del entrenador tras el cierre de la participación uruguaya en Norteamérica 2026.

Un regreso marcado por el silencio

Bielsa abandonó el aeropuerto sin detenerse ante los periodistas que aguardaban su llegada.

Vestido de manera informal y cargando únicamente su equipaje, el seleccionador dejó el lugar sin pronunciarse sobre el futuro de la selección ni sobre su continuidad al frente del equipo.

Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tampoco ha anunciado una fecha para un balance oficial de la participación celeste en el torneo.