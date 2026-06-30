Mbappé y Haaland se juegan el pase a octavos; México y Ecuador protagonizan el duelo latinoamericano

Francia y Noruega, o lo que es lo mismo, sus estrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland, se jugarán este martes su futuro en el Mundial, ante Suecia y Costa de Marfil, en una jornada en la que se disputará la única eliminatoria 100% latinoamericana, entre México y Ecuador.

Tras haber brillado en la primera fase, en la que marcó cuatro goles, los mismos que su compañero Ouemane Dembélé, llega el momento de la verdad para Mbappé y Francia, gran favorita al título mundial para muchos.

Los Bleus demostraron en esa primera parte un poder de fuego casi sin igual en el torneo (10 goles marcados), pero también algunas debilidades defensivas, sobre todo en los laterales, que Suecia tratará de explotar para dar otra campanada.

Contador a cero

"Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir", advirtió en la víspera Didier Deschamps.

El DT francés volverá al banquillo tras perderse el último duelo contra Noruega por el fallecimiento de su madre, lo que le obligó a volver a su país.

"Estoy bien, estoy aquí. Va bien tener la cabeza ocupada. He retomado mis funciones y todo ha ido bien para la selección francesa en ese tercer partido" contra Noruega (4-1), dijo Deschamps, que abandonará el cargo tras el Mundial.

Los Bleus aspiran a jugar su tercera final consecutiva, el próximo 19 de julio en East Rutherford, en las afueras de Nueva York: la primera la ganaron en 2018 a Croacia (4-2) y la segunda (en Catar en 2022) cayeron en los penales frente a la Argentina de Messi.

Sin la presión de ser una de las favoritas, pero con la aspiración de convertirse en el equipo revelación del torneo, se ha plantado Noruega en dieciseisavos.